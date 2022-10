Rex Orange County é acusado de abuso sexual na Inglaterra e nega

Rex Orange County foi acusado de abuso sexual na Inglaterra e compareceu, na última segunda-feira, 10, em um tribunal de Londres. De acordo com a acusação, o cantor inglês teria abusado de uma mulher em seis ocasiões diferentes ao longo de dois dias seguidos, em junho deste ano. Três delas, na casa do artista de 24 anos.

Segundo a Variety, Rex se declarou inocente e foi liberado após pagar fiança. O julgamento do caso ganhou a data provisória de 3 de janeiro de 2023. “Alex (James O’Connor, nome de batismo) está chocado com as alegações, que ele nega, e está ansioso por limpar seu nome no tribunal”, afirmou um representante do cantor à revista.

Pony, terceiro disco da carreira de Rex, chegou ao quinto lugar dos mais vendidos do Reino Unido e ao terceiro lugar na parada americana. O cantor é conhecido por fazer um som que é uma mistura de melodias marcantes, fáceis de assobiar, com algo de soul, jazz e hip hop. Os arranjos são bem lo-fi, feito no quarto, sem superproduções.









