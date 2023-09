Rica Perrone: motoboy fala sobre briga com jornalista. ‘Entregador de app não é empregado deles’

O motoboy em que o jornalista Rica Perrone relatou ter jogado um pacote de encomenda após uma discussão se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira, 15. Marcio Machado afirma ter sofrido “preconceito social” e garante que irá tomar as medidas judiciais cabíveis.

Em julho, Rica contou ao podcast O Poder nos Bastidores que teve uma discussão com um entregador de aplicativo que se recusava a sair da portaria e entregar a comida pedida na porta de seu apartamento. Segundo Perrone, o motoqueiro subiu, mas disse que o certo seria que o cliente descesse as escadas “para pegar a p**** da sua encomenda”. Perrone diz que se sentiu desrespeitado na porta da sua casa e atirou o pacote na direção do entregador.

No Instagram, o motorista rebateu. “Eu não falei ‘pega a p**** do seu pedido’. Eu só respondi a pergunta dele sobre não querer deixar minha moto na rua, depois de um amigo ter sido roubado ali na mesma semana. Eles não conseguem entender que o entregador do app não é empregado deles. Serviço de quarto tem em hotel, não em app de entrega”.

Segundo Marcio, após o episódio, ele segue trabalhando normalmente com o aplicativo de entregas. “Minha conta no Ifood continua ativa e continuo trabalhando muito, graças a Deus. Assim como ele me reportou, eu também denunciei a agressão e discriminação! O Iffod faz uma análise no histórico do entregador. Já fiz quase 4 mil entregas e graças a Deus poucas tive problemas”.

Entregador se defende após Rica Perrone jogar encomenda nele Foto: Reprodução/ Instagram/ @marcinhomachado90

Em uma nota assinada por seu advogado, o motoboy relata que foi “duplamente agredido” após a exposição de Rica e alega que as ofensas lhe causaram “pânico”. “A Defesa Técnica avaliará conjuntamente com o Ministério Público a responsabilização de todos os envolvidos”, diz o comunicado.