Rico Melquiades mostra ‘antes e depois’ de cirurgia no nariz; confira

O influenciador Rico Melquiades usou seu perfil no Instagram para mostrar o “antes e depois” de uma cirurgia de rinoplastia. “Gente, olha como meu nariz mudou!”, publicou na noite de sexta-feira, 19.

Ele realizou o procedimento, que considerou como “um sonho”, há cerca de cinco semanas. “Depois de passar anos sendo chamada de ‘feia’ na internet, me rendi às cirurgias plásticas”

Rico Melquiades ficou conhecido do grande público ao vencer o reality show A Fazenda em 2021. Posteriormente, ele também trabalhou como repórter no programa de Rodrigo Faro, na Record, além de manter as postagens em redes sociais.

Rico Melquiades mostra resultado com 'antes e depois' de cirurgia plástica no nariz Foto: Instagram/@ricoof