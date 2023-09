Rico Tavares: Maquiador abre os olhos pela primeira vez após acidente

Dani Suzuki contou em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 1º, que Rico Tavares, o maquiador dos famosos e melhor amigo da atriz, abriu os olhos pela primeira vez após o acidente que o deixou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Ela usou as redes sociais para contar a boa notícia e dizer que Ricardo está sedado e ainda luta contra a pneumonia. A atriz não estava no hospital quando o amigo abriu os olhos, mas compartilhou com os seguidores o avanço no estado de saúde do maquiador.

“Ele hoje abriu os olhinhos! Levemente por uns instantes. Estava na hora de uma notícia um pouco mais alegre. Receber essa noticia acelerou o meu coração”, escreveu. “Acho que Ricardinho deu aquela espiadinha só para ver que eu não estava lá…Puxa vida, e eu só vim para a casa um pouquinho recuperar a energia. Ricardinho está estável e ainda na luta contra a pneumonia. Por incrível que pareça, sedado”, destacou.

A apresentadora também contou que ela e os amigos do profissional continuam em orações, e pediu para que as pessoas enviem boas energias para Ricardo.

O que aconteceu?

Ricardo Tavares foi encontrado no dia 24 de agosto internado em estado grave no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, após ter desaparecido por dois dias. Ele havia saído de um sítio em Itaboraí para levar plantas a uma casa em Itaipuaçu e foi vítima de um atropelamento na rodovia RJ-104, em São Gonçalo.

Dani havia divulgado o desaparecimento dele em várias publicações no Instagram. Ela esperava que Ricardo dormisse em sua casa no dia anterior, pois tinham planos de gravar juntos. No entanto, ele não deu notícias.