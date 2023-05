Rihanna e A$AP Rocky fazem festa de um ano do filho com bolo de dinheiro; veja vídeo

Depois de revelar o nome do primeiro filho, Rihanna e A$AP Rocky celebraram o aniversário de um ano de RZA Athelston Mayers neste sábado, 13. O rapper compartilhou um registro intimista com a família para celebrar.

Na legenda da publicação, ele escreveu: “Feliz primeiro aniversário para o meu primogênito”. Na publicação, diversas fotos e vídeos mostravam a família unida.

Ainda que Rihanna não tenha compartilhado com os seguidores o aniversário do filho, um vídeo do momento do “parabéns” segue circulando nas redes sociais neste domingo, 14.

No vídeo, o pequeno aparece sorridente enquanto bate palmas em cima de um bolo com formato de várias notas de dólares. Veja: