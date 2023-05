Rihanna compartilha ensaio da primeira gravidez: ‘Magia que esse corpo fez’

Nesta quinta-feira, 18, a cantora Rihanna, 35 anos, relembrou sua primeira gestação. Em um ensaio de fotos, a cantora compartilhou sua barrigona.

Na legenda, ela explicou que as imagens são da época do primeiro filho, RZA, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky.

“Aqui está uma pequena série que eu chamo ‘esfregue nos seus peitos’ em homenagem a minha primeira gravidez, abraçando a maternidade com a magia que esse corpo fez!”, disse na legenda.

Na última semana, alguns rumores vieram à tona sobre o nome do primogênito e na legenda, Rihanna confirmou o nome divulgado pela mídia.

“Baby RZA… ele está lá sem ter ideia de como sua mãe é maluca, ou como ele está obcecado em me fazer”, escreveu.