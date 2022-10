Rihanna confirma nova música para ‘Pantera Negra 2′ e divulga prévia; veja

Publicidade

Ela está de volta. A cantora Rihanna confirmou o lançamento de uma nova música, Lift Me Up, e divulgou uma prévia nesta quarta-feira, 26.

A canção fará parte da trilha sonora filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e será disponibilizada nesta sexta-feira, 28.

Fãs já esperavam um anúncio por parte da cantora após uma publicação enigmática no perfil oficial da Marvel Studios, que trazia o nome do filme com a letra R destacada.

Este será o primeiro lançamento de Rihanna em dois anos. O último foi a faixa Believe It, disponibilizada em março de 2020. O intervalo é ainda maior entre álbuns: a artista lançou Anti em 2016.

A cantora vivia uma espécie de “hiato” musical para se dedicar a outras áreas. Ela é dona da marca de cosméticos Fenty Beauty e da linha de lingeries Savage X Fenty.

A volta à carreira foi comemorada pelos fãs quando Rihanna anunciou uma apresentação no Super Bowl 2023. Sua última apresentação ao vivo havia acontecido durante o Grammy de 2018.

Rihanna confirmou o lançamento de 'Lift Me Up', que fará parte da trilha sonora de 'Pantera Negra 2'. Foto: Frederic J. BROWN / AFP - 14/10/2019

Há rumores de que ela fará parte da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre com duas músicas originais. Até o momento, apenas o lançamento de Lift Me Up foi confirmado.

O longa estreia no dia 10 de novembro. A sequência deve prestar uma homenagem a Chadwick Boseman, o intérprete de T’Challa, que morreu em 2020.

Confira a prévia de Lift Me Up:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais