Rihanna divulga clipe de ‘Lift Me Up’, da trilha de ‘Pantera Negra 2′; assista

A música que marca o tão aguardado retorno de Rihanna à carreira musical ganhou um clipe oficial na tarde desta sexta-feira, 28.

O vídeo gravado para a canção Lift Me Up, que faz parte da trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, já está disponível no Youtube.

Os visuais intercalam cenas do longa, que chega aos cinemas em 10 de novembro, e imagens da cantora em uma praia iluminada pelo pôr do sol.

A faixa foi lançada na madrugada desta sexta-feira, 28, e faz uma homenagem ao legado do ator Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra, que faleceu em 2020, vítima de câncer.

A parceria da cantora com Pantera Negra: Wakanda Para Sempre deve render ainda mais surpresas, Riri deve lançar, no próximo dia 4 de novembro, uma segunda música, intitulada Born Again.

Nesta quarta, 26, a artista e seu namorado, o rapper A$AP Rocky, estiveram presentes na première do filme em Los Angeles, no Dolby Theatre.

Rihanna e A$AP Rocky na première de 'Pantera Negra: Wakanda Forever' em Los Angeles, Estados Unidos. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Essa é a primeira vez que Rihanna surge com uma nova música solo desde o hiato de seis anos. Até então, o último lançamento tinha sido o álbum Anti, de 2016.