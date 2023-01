Rihanna divulga vídeo promocional de seu show no Super Bowl de 2023

Na manhã desta sexta-feira, 13, Rihanna divulgou em sua página oficial no Twitter um vídeo promocional de seu show no Super Bowl deste ano. A apresentação, que dura 15 minutos, acontecerá no próximo dia 2 de fevereiro durante o intervalo do jogo da final da NFL, liga de futebol americano, no estádio do Arizona Cardinals, em Phoenix.

Na gravação, a cantora aparece ostentando um look fashionista em um local que parece um estúdio de fotografia. Em off, são tocados trechos de comentários de jornalistas sobre o tempo em que ela se afastou dos palcos e que ficou sem lançar novos trabalhos.

Último lançamento de Rihanna foi 'Lift Me Up', música da trilha sonora de 'Pantera Negra - Wakanda Para Sempre' Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

É possível ouvir recortes do tipo: “Já são 2.190 dias”, “Estamos aguardando Rihanna” e “Já são seis anos desde que a vencedora de nove Grammys”. Ao final, sobe um trecho de sua música Needed Me, em que a cantora diz: “você precisa de mim”.

A última apresentação ao vivo da cantora foi em 2018, durante a sua participação na cerimônia do Grammy. O seu último álbum foi Anti, sucesso absoluto de 2016. Em 2022, ela lançou Lift Me Up, música tema do filme Pantera Negra - Wakanda Para Sempre, que chegou aos cinemas em novembro passado.

Rihanna já havia sido convidada para fazer o show no Super Bowl, em 2018 e 2019, mas havia se negado a tocar em retaliação ao campeonato. Ela tomou a postura em solidariedade a Colin Kaepernick — atleta que foi demitido de seu clube em 2016, depois de ter protestado contra a violência policial contra negros, durante a execução do hino dos EUA em um dos jogos da liga.