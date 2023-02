Rihanna ganha estátua de cera com réplica de look polêmico

Rihanna ganhou mais uma homenagem no Madame Tussauds, museu de cera de Nova York, nos Estados Unidos. A cantora foi retratada em uma estátua com um look que rendeu comentários no passado.

A peça escolhida para vestir o manequim foi uma réplica da roupa que ela usou no Met Gala 2018. Trata-se de um mini vestido sem alças, um casaco e uma mitra, inspirada na solene touca papal, sendo todos os itens incrustados de diamantes, além dos acessórios.

De acordo com o site E! Online, a cantora deve ganhar uma outra estátua no museu com o look que usará na apresentação do intervalo do Super Bowl, no próximo domingo, 12.

Take a Bow for Rihanna’s Newest Wax Figure at Madame Tussauds New York 😍 #rihanna pic.twitter.com/P1QrHgdkL4 — Madame Tussauds USA (@TussaudsUSA) February 8, 2023

Met Gala 2018

Rihanna coleciona comentários por contas dos seus looks, principalmente quando se fala do Met Gala, um dos eventos mais badalados do mundo. Em 2018, baseada no tema “Corpos Celestes: Moda e Imaginação Católica”, a cantora foi chamada até de “papa fashion” por usar uma roupa inspirada nas vestimentas papais, além de várias pedras preciosas.