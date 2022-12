Rihanna, Kylie Jenner, Viviane Araújo e outras famosas que tiveram filhos em 2022

O ano de 2022 foi especial para muitos famosos que se tornaram mães e pais de primeira viagem - ou aumentaram a família. Através das redes sociais, as personalidades anunciaram o nascimento dos bebês emocionados e com declarações de amor.

Rihanna, Kylie Jenner, Viviane Araújo e outras famosas que tiveram filho em 2022 Foto: @badgalriri/Instagram

De Rihanna, passando por Fernanda Vasconcellos e ex-BBBs, veja a lista de famosas que deram à luz este ano.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe aumentaram a família em outubro. A pequena Maria Alice ganhou uma companhia, Maria Flor. O casal está junto desde junho de 2020.

Virginia e Zé Felipe aumentaram a família em outubro. Foto: @virginia/Instagram

“Nossa princesinha Florzinha chegou e muito bem. Cara de cansada, mas felicidade exalando”, escreveram no dia do nascimento da pequena.

Jéssica Ellen e Dan Ferreira

Os atores Jéssica Ellen e Dan Ferreira comemoraram o nascimento do primogênito Máli no início de dezembro. Em seu perfil nas redes sociais, o casal anunciou a chegada do pequeno como “uma enorme transformação”.

Os atores Jéssica Ellen e Dan Ferreira aumentaram a família no início de dezembro com a chegada do filho, Máli. Foto: Instagram/@jessicaellen

“Com a velocidade e a beleza de um cometa, Máli chegou no mundo ontem, sábado pela manhã, causando uma enorme transformação, nos trazendo alegria e profundo amor, como se a via láctea inteira coubesse em nossos corações”, escreveu a nova mamãe.

Kylie Jenner e Travis Scott

O nascimento do segundo filho de Kylie Jenner e Travis Scott aconteceu em fevereiro deste ano. O irmão de Stormi se chama Wolf. Sua chegada foi anunciada através de uma foto no perfil da influenciadora, com a foto de uma mão de bebê com a legenda de uma data e um coração azul.

O nascimento do segundo filho de Kylie Jenner e Travis Scott aconteceu em fevereiro deste ano. Foto: @kyliejenner/Instagram

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas

Juntos desde 2015, Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciaram a gravidez de gêmeos em agosto de 2021. Os bebês Roque e Raul nasceram em janeiro deste ano.

Juntos desde 2015, Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciaram a gravidez de gêmeos Foto: @fabiulaa/Instagram

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni

O casal Yanna Lavigne e Bruno Gissoni anunciaram o nascimento da segunda filha, Amélia, em janeiro. Eles também já são pais de Madalena, 4 anos.

O casal Yanna Lavigne e Bruno Gissoni anunciaram o nascimento da segunda filha, Amélia, em janeiro. Foto: @yannalavigne/Instagram

“Extensão do que é o amor”, escreveu a atriz ao compartilhar a notícia sobre o anúncio da nova gravidez e sua sogra, Anna Sang, que foi responsável por anunciar o nascimento da nova neta, dizendo que ela nasceu “num dia lindo de verão”.

Rihanna e A$AP Rocky

Rihanna e A$AP Rocky aumentaram a família em maio. A artista deu à luz um menino e, recentemente, compartilhou em seu perfil do TikTok imagens do pequeno brincando com o celular enquanto passeava de carro. Na legenda, Riri brincou: “[fui] hackeada”.

Rihanna e A$AP Rocky aumentaram a família em maio Foto: Instagram/@badgalriri

Vivian Amorim e e Léo Hirschmann

A ex-BBB Vivian Amorim deu à luz sua primeira filha, Malu, logo no início do ano. A bebê é fruto do seu relacionamento com Léo Hirschmann. A pequena chegou por meio de um parto natural.

A ex-BBB deu à luz a sua primeira filha, Malu, logo no início do ano. Foto: @amorimvivian/Instagram

“Malu chegou transformando tudo e dando um novo sentido às nossas vidas! Ela não quis mais esperar e acabou vindo prematura, com 36 semanas, mas estamos super bem, Vencemos um parto natural, sem intervenção de analgesia, com muita força, disposição e garra!”, escreveu.

Rafaella Brites e Felipe Andreoli

O casal Rafaella Brites e Felipe Andreoli celebrou o nascimento de seu segundo filho, Leon, em fevereiro deste ano. Pais de Rocco, 4 anos, eles anunciaram a chegada do pequeno nas redes sociais do jornalista.

O casal Rafaella Brites e Felipe Andreoli celebraram o nascimento de seu segundo filho, Leon, em fevereiro deste ano. Foto: @rafabrites/Instagram

“Às 20h40 do dia 22/02/22 você, Leon, nasceu. Tava tocando Because, do Beatles e aí, no exato momento em que você saiu da barriga, começou a tocar Here Comes the Sun. Foi lindo, mágico.”, escreveu.

Isabella Scherer e Rodrigo Calazans

Isabella Scherer e Rodrigo Calazans deram as boas-vindas aos gêmeos Mel e Bento no fim de agosto. No dia do nascimento, a campeã do Masterchef 2021 e o parceiro disseram que o dia “foi especial” e ficaram “apaixonados e hipnotizados” pelos bebês.

Isabella Scherer e Rodrigo Calazans deram as boas-vindas aos gêmeos Mel e Bento no fim de agosto Foto: @isascherer/Instagram

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, pai de Isabella, junto com Brenda - filha dele e da ex-dançarina Sheila Mello - se reuniu com toda a família do casal para acompanhar de pertinho a chegada dos bebês. Nas redes sociais, Xuxa comemorou o nascimento do novo integrante da família, dizendo ser o “mais novo vovô do Brasil, o mais babão”.

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis

O primeiro filho do casal Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis nasceu em junho. A atriz anunciou a vinda de Romeu com uma foto do bebê em seu colo com a data de nascimento.

O primeiro filho do casal Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis nasceu em junho. Foto: @fevasconcellos/Instagram

Juliano Cazarré e Letícia

Pais de quatro filhos, Vicente, Inacio, Gaspar e Maria Madalena, o casal Juliano Cazarré e Letícia teve a quinta filha em junho. A pequena Maria Guilhermina nasceu com cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein, que causa aumento do átrio levando a insuficiência cardíaca congestiva e fluxo insuficiente de sangue vermelho para o corpo. Atualmente a bebê está internada num hospital no Rio de Janeiro para fazer tratamento.

Pais de quatro filhos, Vicente, Inacio, Gaspar e Maria Madalena, o casal Juliano Cazarré e Letícia tiveram a quinta filha em junho Foto: @cazarre/Instagram

“Maria Guilhermina chegou com um coração especial, dilatando também os nossos corações e os de todos ao seu redor!”, publicou o casal contando sobre a chegada da bebê.

Viviane Araújo e Guilherme Militão

Uma das mamães do ano foi a atriz e rainha de bateria Viviane Araújo. Ao lado do seu parceiro Guilherme Militão, ela aumentou a família em setembro, dando à luz Joaquim.

Uma das mamães do ano foi a atriz e rainha de bateria Viviane Araújo Foto: @araujovivianne/Instagram

“Quanta emoção pro meu papai e pra minha mamãe!”, escreveu o casal nas redes sociais para anunciar a chegada do bebê.

Paula Amorim e Breno Simões

Outra ex-BBB que se tornou mãe este ano foi Paula Amorim, fruto do relacionamento com o também ex-participante do programa Breno Simões. O casal aumentou a família com a chegada de Theo, em junho.

Outra ex-BBB que se tornou mãe esse ano foi Paula Amorim, ao lado do ex-participante Breno Simões Foto: @paulaamorim/Instagram

“Por um instante minha vida se tornou mais bonita quando você chegou”, escreveu o casal na chegada do bebê.