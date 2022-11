Rihanna lança segunda música da trilha sonora de ‘Pantera Negra 2′

Publicidade

Nesta sexta-feira, 11, o Apple Music atualizou a lista de faixas que compõe a trilha sonora do longa Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e quem visitou a plataforma percebeu que já consta no álbum uma segunda faixa de Rihanna, Born Again.

A faixa chega ao público com um visualizer, e acontece junto ao lançamento oficial do filme nas salas de cinema de todo o mundo.

Relembre a primeira faixa que Rihanna lançou para o filme

A música que marca o retorno de Rihanna à carreira musical ganhou um clipe oficial no dia 28 de outubro. A canção Lift Me Up, também faz parte da trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, já está disponível no Youtube.