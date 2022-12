Rihanna mostra pela primeira vez o rosto de seu filho com A$AP; veja

Rihanna publicou nesta tarde de sábado, 17, o primeiro vídeo que mostra o rosto de seu filho com o rapper A$AP. Em seu perfil do TikTok, a cantora publicou imagens do menino, que nasceu em maio deste ano, brincando com o celular enquanto passeava de carro. Na legenda, Rihanna brincou: “[fui] hackeada”.

Rihanna e A$AP Rocky na sessão de estreia de Pantera Negra - Wakanda Para Sempre em Los Angeles. O casal teve filho em maio deste ano e desde então não haviam divulgado nenhuma imagem do rosto da criança. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Esbanjando fofura, o bebê dá risadas enquanto olha para a paisagem e, em um dado momento, tenta morder o celular da mãe. Com menos de uma hora de publicado, o vídeo já ganhou a internet e choveu de comentários dos fãs. “Mas é a cópia do [A$AP] Rocky!!! Que coisinha lindaaaaa”, escreveu uma brasileira. “Meu Deus, o herdeiro do pop”, comentou outro usuário.

Ao Washington Post, o casal havia dito que não divulgariam o rosto do bebê, tampouco seu nome para que pudessem “aproveitar o momento” com ele. Em entrevista recente ao ET, a cantora disse que a “maternidade é uma loucura” e comentou como está sendo a sua experiência como mãe de primeira viagem. “As manhãs são as minhas partes favoritas do dia, poder ver seu rostinho despertando, tentando descobrir onde está. É a coisa mais fofa”, disse