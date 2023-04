Rihanna publica fotos do filho brincando com coelhos; veja a sequência

A cantora Rihanna aqueceu os corações dos seguidores ao publicar fotos do filho brincando com coelhinhos no Instagram. O bebê também apareceu com orelhas de coelho, em clima de Páscoa. Apesar de a data ter sido comemorada no último domingo, 9, os registros foram compartilhados pela artista nesta terça, 11.

O bebê, que nasceu em maio do ano passado, é fruto do relacionamento de Rihanna com o rapper A$AP Rocky e nunca teve o nome revelado pela cantora. Recentemente, quando se apresentou no intervalo do Super Bowl, a artista anunciou que está à espera do segundo filho.

Rihanna publicou fotos do filho com orelhas de coelho. Foto: Instagram/@badgalriri/@mdollas11

O menino estrelou a capa da Vogue britânica em março. Ele apareceu em um registro no colo do pai, que segurava a mão da cantora.

Em entrevista à revista, Rihanna comentou sobre sua maternidade. “Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família. É uma loucura. E, meu Deus, esses primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse”, contou à época.