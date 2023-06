Rihanna e Taylor Swift são mulheres mais ricas da música nos EUA; veja ranking e patrimônios

A revista Forbes divulgou, na última quinta-feira, 1º, a lista das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. No campo da música, Rihanna e Taylor Swift se destacaram com os maiores patrimônios.

A voz de Anti-hero surpreendeu ao pular de 48º para 34º no ranking geral, com um aumento de 170 milhões de dólares no seu patrimônio, que atualmente vale 740 milhões.

O veículo atribui esse aumento às vendas da turnê The Eras, que passará pelo Brasil em novembro, e ao lançamento do disco Midnights em outubro de 2022.





Taylor Swift em show da turnê 'The Eras' nos Estados Unidos. Foto: Ashley Landis/AP Photo

Já Rihanna continua com o primeiro lugar entre as cantora e ocupa a 20º posição do ranking geral com um patrimônio avaliado em 1,4 bilhão de dólares.

A Forbes destacou a apresentação da artista no intervalo do Super Bowl, que teve a maior audiência da história do campeonato de futebol americano.

Madonna, Beyoncé e Celine Dion também integram a lista das cantoras mais ricas dos Estados Unidos. Confira o ranking: