Rio Jordão: relembre artistas que se batizaram em Israel, como Ana Maria Braga

O rio Jordão, em Israel, é considerado um local sagrado e de importância para os seguidores de religiões cristãs, como os evangélicos ou católicos. Diversas pessoas viajam para o local para passarem por um batismo nas águas onde Jesus Cristo foi batizado. Relembre alguns abaixo, como Ana Maria Braga.

Ana Maria Braga se batiza no rio Jordão, em Israel Foto: Reprodução/Instagram/@anamariabragaoficial

Ana Maria Braga

Viajando pelo Oriente Médio, a apresentadora da Globo compartilhou um vídeo em Yardenit, cenário de diversas histórias bíblicas como o batismo de Jesus. “Yardenit é um local significativo de peregrinação para cristãos que buscam a confirmação do batismo no Rio Jordão”, escreveu. Clique aqui para ler mais.

Marcos Mion

“Renovação do Batismo nas águas do Rio Jordão. Foi lindo, foi muito emocionante, ainda mais porque não havíamos programado de ter um padre, e a providência Divina foi perfeita”, escreveu a mulher de Mion no Instagram no último mês de julho.

Na ocasião, o casal e dois de seus filhos passaram pelo ritual. “Romeo também renovou pelo FaceTime, que benção. Estamos renovados pelo Espírito Santo. Amém. [...] Romeu é autista. Só essa informação já deveria ser suficiente para todo mundo entender que o funcionamento do Romeo é diferente”, explicou o comandante do Caldeirão sobre a ausência do membro da família.

Maíra Cardi e Thiago Nigro

O casal de influenciadores compartilhou registros de seu batismo no rio Jordão em abril de 2023. “Esse dia sempre será marcado para o resto da minha vida. Nasci de novo, fazendo uma aliança com Deus e outra com ele”, escreveu Maíra.

Gugu Liberato

Em dezembro de 1999, à época em que apresentava o Domingo Legal, no SBT, o apresentador foi batizado em Israel pelo padre Marcelo Rossi, conhecido por seus discos e aparições na TV. Além de 14 funcionários da produção do programa, que acompanhou os passos de Gugu na Ásia, os pais do sacerdote também estiveram presentes no momento.

Celso Portiolli

Em dezembro de 2022, o apresentador do SBT publicou um vídeo e falou sobre a experiência de ser batizado no Rio Jordão: “A emoção toma conta do coração e o Espírito Santo toca profundamente a alma”. À época, ele passava por tratamento contra um câncer.

Sorocaba

No último mês de março, a mulher do cantor sertanejo compartilhou um vídeo do momento em que os dois se batizaram nas águas do rio Jordão. “Renovo a minha aliança com o Deus que eu não só ouço, como conheço!”, escreveu.

Wesley Safadão

“Reafirmando que a minha vida é de Jesus e que a cada dia quero a vontade dele pra mim e minha família! Já fui batizado nas águas, mas aqui tivemos esse momento simbólico para entrar nas mesmas águas onde Jesus foi batizado por João Batista”, publicou o cantor em seu Instagram ao mostrar o momento.

Luciano Camargo

Acompanhado pela mulher e suas duas filhas, a voz que faz dupla com Zezé passou por um batismo no Rio Jordão em fevereiro de 2023.

Mônica Carvalho

Em junho de 2022, a atriz compartilhou um vídeo em que se emociona ao passar pela cerimônia, além de fotos em que aparece sorridente após sua conclusão. “Ali teria sido o local onde Jesus Cristo foi batizado”, destacou.

Luiza Tomé

No Instagram, a atriz já mostrou um registro da cerimônia da qual participou há alguns anos em Israel.