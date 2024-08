Rita Cadillac fala pela primeira vez sobre briga com Gretchen: ‘Ela acha que eu peguei o Chrystian’

“Amigas não somos. Amigo é aquele que me liga, que pergunta como eu estou, que me dá um bom dia, um boa noite, que convive com você. Isso é ser amigo, mesmo quando não está perto. Essa relação nós não temos. Somos colegas de profissão, respeito e sempre torci muito por ela. Mas tivemos, sim, uma questão, algo que contaram para ela e não era verdade”, explicou Cadillac.

Ela continuou e disse que a rixa ficou ainda pior quando surgiu um rumor que Rita estaria tendo um caso com o cantor sertanejo Chrystian, que era casado com a mãe do Thammy Miranda.