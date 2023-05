Rita Lee doava roupas para moradores de rua, diz Padre Julio Lancellotti; veja vídeo

Neste domingo, 14, o padre Julio Lancellotti realizou uma missa na Capela da Universidade São Judas Tadeu, localizada na Mooca.

Durante a cerimônia, o sacerdote revelou que a cantora Rita Lee, que morreu na semana passada, doava suas roupas a ele para que assim, o padre doasse aos moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Ela era uma amiga muito querida e eu nunca disse isso enquanto ela estava viva”, disse o padre.

“Ela me mandava muitas roupas dela para dar aos moradores de rua. Eles ficavam encantados de receber as roupas da Rita Lee e todo mundo queria as roupas da Rita Lee”, explicou o sacerdote.

“Alguém um dia me perguntou, ‘porque você não vende, não faz um leilão’. Eu falei ‘não foi pra isso que ela mandou. Ela mandou para dar aos irmãos de rua’”, completou. “Foi isso o que ela fez e foi isso o que foi feito”.

“Todas as suas roupas cheias de brilho, cheias de espelhinhos, cheias de pedrinhas, cheias de coloridos, em um corte muito especial, quando eles (moradores de rua), viam as roupas da Rita Lee, os olhos cresciam”.

O sacerdote finalizou a missa agradecendo a cantora. “Queria agradecer a ela que agora está cantando o rock lá no céu”.

No fim da missa, os fiéis ainda cantaram uma música em homenagem a ela, Negra Mariama.

Confira as palavras do padre Julio a partir de 1:27.