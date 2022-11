Publicidade

Em entrevista ao jornal italiano Il Venerdì di Repubblica, Robbie Williams criticou os artistas que se recusaram a estar presentes na cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar, que aconteceu nesse domingo, 20. De acordo com o cantor britânico, seria impossível boicotar todos os países que violam direitos humanos.

Robbie Williams critica artistas que se recusaram a se apresentar na Copa do Catar: 'Hipocrisia' Foto: Eric Gaillard/ Reuters

“Claro, eu não perdoo qualquer abuso de direitos humanos em qualquer lugar. Mas, com isso dito, se não perdoarmos violações de direitos humanos, então teríamos as menores turnês que o mundo já viu. Eu não conseguiria tocar na minha própria cozinha,” disse na entrevista.

Dua Lipa, Shakira e Rod Stewart foram um dos artistas que se recusaram a estar presentes na abertura do evento esportivo. De acordo com Robbie Williams, a atitude dos colegas de profissão foi “hipocrisia”.

“Todos enviando mensagens dizendo ‘Não ao Catar’ também estão fazendo isso com a tecnologia chinesa? Seria hipócrita não ir ao Catar por causa dos outros lugares que eu vou”, falou.

A apresentação oficial de abertura da Copa do Catar teve a presença do ator Morgan Freeman e do influencer catari Ghanim Al Muftah - além das apresentações musicais do cantor Jung Kook, da banda sul-coreana de K-Pop BTS e do cantor catari Fahad Al Kubaisi, embaixador oficial desta Copa.

Morgan Freeman na apresentação da Copa do Catar Foto: Natacha Pisarenko/AP

Nas redes sociais do cantor, suas fotos recentes têm recebido diversos comentários de pedidos para que ele não se apresenta no Catar. Ele tem agenda no país no dia 8 de dezembro, no Doha Golf Club.