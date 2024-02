“Comecei a pensar em todas as coisas que poderia ter feito, que talvez devesse ter feito para ele”, reflete. “Não sei se isso teria feito diferença. E isso está sempre na minha cabeça.”

A Perícia de Nova York indicou que a causa da morte foram os “efeitos tóxicos do fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, cetamina e cocaína”.

À época, uma traficante de Nova York foi presa suspeita de envolvimento com o crime, por ter vendido comprimidos de oxicodona falsificados com fentanil, de acordo com a People. O fentanil é considerado o opioide mais potente que existe, e seu consumo, mesmo em pequenas quantidades, pode ser fatal.