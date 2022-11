Roberta Miranda oferece recompensa para quem encontrar guitarra extraviada: ‘Valor sentimental’

Publicidade

Roberta Miranda ofereceu recompensa em dinheiro para quem encontrar e devolver sua guitarra extraviada. A cantora publicou, na terça-feira, 15, um anúncio em seu Instagram em busca do instrumento, perdido desde um show em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no dia 11 de outubro.

“Ela é muito mais que um objeto para mim, é um símbolo do meu trabalho, esforço e dedicação à música brasileira! São 33 anos de história com essa guitarra. Não existe valor que pague o valor sentimental que ela tem para mim!”, escreveu a artista sobre o instrumento.

Além do valor em dinheiro, Roberta promete arcar com o preço da passagem de avião para quem achar o objeto. Ela ainda pede para quem encontrar a guitarra, entrar em contato com a sua equipe - telefones e e-mails estão disponíveis no perfil do Instagram da cantora.

“A guitarra ainda não encontrou sua dona! Só peço, por favor, para quem encontrar, devolver minha guitarra e será muito bem recompensado”, finalizou.

Os fãs de Roberta demonstraram apoio à cantora. “Rainha, queria eu encontrar sua guitarra, te devolveria só por uma simples foto com você!”, disse uma pessoa. “Pelo amor de Deus, devolvam a guitarra dela”, afirmou outro. “Tenho certeza que ela voltará às suas mãos”, desejou mais um.

A artista já havia comentado sobre o sumiço do instrumento. Na rede social, ela disse estar em contato com a companhia aérea Gol, que estaria “fazendo de tudo” para encontrar a guitarra.

