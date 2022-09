‘Rock in Rio’: de brincadeira, Ana Clara é pedida em casamento por Malena durante transmissão

A apresentadora Ana Clara Lima, durante transmissão do Rock in Rio pelo Multishow, foi surpreendida por um pedido de casamento. Mas calma. Antes de mais nada, a ação inusitada não passou de uma brincadeira feita pela youtuber Malena.

A façanha foi exibida nesta quinta, 8, no canal da Rede Globo. A ex-BBB se animou em casar na capela do festival com Malena, pelo menos de forma descontraída. “Estou emocionada, vou chorar aqui”, disse Ana Clara em tom de brincadeira. O pedido de casamento inusitado foi logo depois do Multishow exibir uma reportagem sobre namorados que se casaram na Cidade do Rock, na capela que tem dentro do festival. “Eu queria saber se a Malena já presenciou algum casamento, porque tem vários aqui”, perguntou Ana Clara.

Malena respondeu que desde 2011 as cerimônias acontecem no local, tanto casamentos de verdade, quanto os que são somente brincadeira. A apresentadora Dedé Teicher, que também participava da transmissão, questionou a youtuber. “Você chegou a acompanhar algum?”

A apresentadora Ana Clara Lima durante transmissão do Rock in Rio

“Eu passei lá e, vira e mexe, tem um Elvis Presley. Não sei se é ele quem faz as cerimônias, mas acho tudo”, respondeu Malena.

Com a deixa da influenciadora de games, Ana Clara aproveita e pede a alguém para se unir a ela, na capela do festival. “Eu gostaria de convidar alguém para casar comigo, de brincadeira, aqui na Cidade do Rock”.

Malena logo se prontificou: “vamos comigo? Pedido ao vivo aqui”.

Dedé Teicher, então, se oferece para celebrar a união. “Sobrei. Posso ser a celebrante? O Elvis da vez?”