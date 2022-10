Rock in Rio disponibiliza pulseiras em formato NFT para presentear o público de 2022

Ainda nem nos recuperamos dos shows emocionantes que o Rock In Rio nos proporcionou em 2022, após a tão desejada volta do festival depois dos tempos sombrios enfrentados por conta da pandemia da covid-19 , e a organização do evento já divulgou uma novidade. Na última segunda-feira, 10, foi lançada, em parceria com a Block4, pulseiras gratuitas, exclusivas e personalizadas em formato NFT, que serão presentadas ao público que esteve no Rock in Rio este ano.

Inspirada nos antigos ingressos, foram desenvolvidos sete modelos personalizados de NFTs das pulseirinhas, com identidades únicas que representam cada um dos dias de festival. O resgate é exclusivo para quem compareceu ao evento de 2022, chamado de ‘a edição do reencontro’, e deve ser feito até o dia 10 de novembro, às 23h59. Os contemplados receberão, por meio do e-mail cadastrado na ingresso.com, códigos únicos, pessoais e intransferíveis, que não poderão ser comercializados.

“A cada edição, o Rock in Rio vem se inovando cada vez mais. Temos nos aliado às novas tecnologias que estão surgindo pois sabemos do enorme potencial e alcance que possuem. Em agosto, um pouco antes do festival, anunciamos a chegada do festival ao Metaverso com um mapa exclusivo no Fortnite. Hoje, estamos entrando no universo das NFTs, um desejo antigo que tínhamos e estamos muito felizes de realizar”, comemora o CEO do festival, Luis Justo.

“Sabemos que as pulseiras eram especiais para os nossos fãs e que eles as guardavam como uma espécie de recordação do festival. Inclusive, há sempre um sentimento de nostalgia muito forte ligado ao festival, tanto que também já tivemos a lama de 1985 como souvenir da Cidade do Rock. Foi pensando justamente nessa emoção que desenvolvemos nossa primeira arte digital inspirada nos antigos ingressos, para manter vivo o forte sentimento de memória e nostalgia que as pulseiras carregam.” destaca.

Sobre cada pulseira

Os fãs que foram no dia 2 de setembro, tiveram Iron Maiden como show principal da noite, e a pulseira NFT é inspirada na frequência das guitarras das maiores bandas de rock da geração.

Continua após a publicidade

Quem curtiu o festival no dia 3, com Post Malone como principal atração, ganhou uma pulseira irreverente, para os que gostam de experimentar toda a liberdade sonora e corporal que a música oferece.

Pulseira Iron Maiden e Post Malone. Foto: Rock in Rio

Já os fãs que foram no dia 4, em que Justin Bieber foi o destaque, terão um item que marca a originalidade, estilo, atitude e a essência dos artistas que subiram aos palcos.

A pulseira desenvolvida para o dia 8, em que Guns n’ Roses foi a atração principal, tem uma alma hardcore, com um design marcante e subversivo, tudo a ver com a contracultura.

Pulseira Justin Bieber e Guns n’ Roses. Foto: Rock in Rio

A NFT que representa o dia 9, com Green Day como o show da noite, é inspirada em visual todo preto, com cabelo com franja, ao som das bandas que marcaram a história.

A pulseira do dia 10, com Coldplay como o grande destaque da noite, traz toda a vibração e a animação das atrações que ocuparam os palcos do festival na data.

Continua após a publicidade

A arte do dia 11, que teve Dua Lipa como a estrela do encerramento do festival, foi feita em homenagem às atrações incríveis que contagiaram o público no #DIADELASnoRockinRio.

Pulseira Green Day e Coldplay. Foto: Rock in Rio