Rock In Rio: Jovem dorme no Parque Olímpico para ver Justin Bieber sem pagar pelo ingresso

O jovem Kadu Schons, 17, viralizou na internet ao revelar que passou a noite escondido na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, para assistir ao show de Justin Bieber , no último domingo, 4, sem pagar pelo ingresso do Rock In Rio . O vídeo contando sua experiência, por meio de imagens que seguem uma sequência cronológica, já bateu 4,9 milhões de visualizações no TikTok . Ele descreveu o plano como o “melhor dia da vida”.

“E eu que dormi escondido no Rock In Rio um dia antes do show do Justin porque estava sem ingresso”, escreveu o rapaz, na última quarta-feira, 7. Kadu passou a noite anterior no festival, com a entrada devidamente paga, mas queria mesmo era estar no dia seguinte para ver o astro pop.

O jovem mostrou se escondendo atrás de banheiros químicos e fugindo de seguranças. Ele também compartilhou uma conversa com um amigo que iria ao show do cantor canadense. Nas mensagens, Kadu pede roupas e perfume porque não tinha como tomar banho. “Pedi para um amigo trazer umas roupas porque estava todo sujo”, contou.

Ao final do vídeo, ele aparece feliz da vida curtindo o show de Justin Bieber: “Está maluco... Não ia perder esse show por nada”.

Seguidores de Kadu Schons perguntaram como ele driblou a segurança do evento, a fome e o cansaço, mas ele disse que dará detalhes do “perrengue” após o fim do festival. “Seis horas sem bateria e sem contato com ninguém, e um frio. Mas depois de 10 horas de missão deu certo”, respondeu ele. “Falo tudo dia 12″, emendou o jovem em resposta a outro internauta.

Com toda a repercussão, Kadu publicou um novo vídeo aconselhando os seguidores a não repetir a sua “experiência” para assistir aos shows no Rock In Rio. “Estou ligado na maldade de vocês, hein. Rapaziada, não faz isso. Já vou falando para vocês. Você que está interessado e falando: “Pô, videozinho maneiro”, “irado, mané”, “fez história”. Rapaziada, não foi mil maravilhas, não. O bagulho foi doido”, falou.

“Galera, não aconselho ninguém a fazer isso. Não quero ninguém fazendo isso. Dia 12 vou contar tudo para vocês... A minha experiência. O bagulho foi tenso. Quando o evento acabar, já era... Eu sou maluco, mas não sejam maluco como eu, entendeu? Fica na disciplina. Se quiser ir na parada, paga o ingresso, parcela a vida inteira, mas não faça isso”, emendou Kadu.