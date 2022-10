Rodrigo Mussi passa por cirurgia nos olhos: ‘Por meses, não enxerguei a beleza das coisas’

Rodrigo Mussi compartilhou neste sábado, 1º, que passou por um novo procedimento cirúrgico. Desta vez, o ex-BBB, que fazia uso de óculos de grau, foi submetido a um procedimento oftalmológico, a fim de melhorar sua visão.

“Estou aqui para compartilhar com vocês um momento muito importante. Por meses, não enxerguei a beleza das coisas, estive em um deserto que se encerra hoje”, contou Rodrigo.

Rodrigo Mussi e seu médico Rodrigo Magalhães Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

Segundo ele, estava com o grau triplicado em seu óculos, tentando se acostumar com o uso de lentes. Por isso, resolveu passar pela cirurgia. “Hoje faz exatamente 6 meses do acidente e jamais pensei em desistir dessa luta”, relatou.

O influenciador digital aproveitou para agradecer a medicina, que tem o ajudado ainda mais após seu grave acidente, em março. “Eu nunca parei pra pensar como a medicina é nobre. A tecnologia, a capacidade dos profissionais de saúde e os estudos avançados são extremamente importantes para salvar vidas. Isso é transformador”, refletiu.