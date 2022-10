O ator Rodrigo Simas, em bate-papo com o GShow, foi sincero ao falar sobre sua sexualidade, expondo que precisou amadurecer até ser confiante em quem é hoje e contou mais detalhes sobre sua relação com a também atriz Agatha Moreira, expondo que no momento eles não têm vontade de terem filhos e são um casal com muito amor.

“A masculinidade tóxica está muito presente, é uma repetição de padrão, que me questionei muito cedo, pequenas situações das quais não me sentia parte. Tive muitas questões com o lance de sexualidade e fui amadurecendo e entendendo o que eu sou. Hoje lido com elas muito melhor e tento fazer a diferença ao meu redor, com as coisas que penso não só sobre masculinidade, mas a respeito de homofobia, racismo e tudo isso”, disse Simas.

Rodrigo Simas fala sobre sexualidade, namoro com Agatha Moreira e possível participação no 'BBB' Foto: @brunnorangel/Instagram

O ator fez questão de ressaltar que o seu relacionamento é mais normal do que muitos imaginam, expondo o que mantém o namoro com a estrela de Verdades Secretas saudável.

“Agatha e eu encontramos um equilíbrio muito bom, trabalhamos bastante com a internet, mas não vivemos só isso. Nossa vida é muito mais fora do que dentro (do mundo digital). Somos um casal normal, que briga, tem crises, se ama muito e escolheu estar junto todos os dias. Acho que relacionamento saudável é isso: falar a verdade sobre o que sentimos”, contou.

Vindo de uma composição familiar grande e com diversos sobrinhos, filhos dos seus irmãos Bruno Gissoni e Felipe Simas, Rodrigo disse que tem outras prioridades na fila em vez de ser pai.

“Não tenho essa vontade agora, não é algo que eu pense sobre. Hoje compartilho a vida com uma pessoa que também está tranquila, não está com pressa. A gente vai levando a vida e vendo. Acho que temos muitas outras prioridades e vontades e isso é uma escolha, porque ter filhos não é uma escolha fácil, vejo de perto com meus irmãos e é uma decisão muito séria. E eu ainda estou tratando meus traumas de criança, não quero traumatizar ninguém ainda”, revelou.

Rodrigo Simas disse que não pensa em ter filhos nesse momento Foto: Instagram/ @_matheuscoutinho_

Sobre ser um dos participantes do Big Brother Brasil 2023, Rodrigo Simas contou que já teve mais vontade antes de participar da casa mais vigiada do Brasil, mas que hoje, dependeria de algumas questões:

“Sou uma pessoa que gosta muito de experimentar situações e me colocar em desafios. Não é algo que eu fale: ‘ah, eu quero muito’, teve uma época que eu até quis, que eu falava: ‘cara, deve ser muito interessante’, mas hoje eu já me questiono um pouco. Eu teria vontade de me arriscar, não sei se aceitaria, ‘vou fazer, quero’, mas dependendo da situação, no que eu estou trabalhando, eu acho que seria um desafio muito grande com você mesmo, sabe, deve ser muito difícil”, finalizou.

















