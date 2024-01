Rodriguinho e Belo já tiveram ‘treta’ no passado; entenda

Quem viu o clima de alegria entre Belo e Rodriguinho durante a primeira festa do BBB 24 nesta quarta, 10, talvez não se lembre que os dois músicos protagonizaram uma das maiores rixas do pagode dos anos 1990: e nem estamos falando apenas da disputa comum entre dois ícones populares de um mesmo estilo, mas sim de uma “treta” que tem história. E ela envolve a disputa por um antigo amor.

“Eu fui brigado com o Belo a vida inteira!”, exclamou Rodriguinho, em entrevista para o Brito Podcast . Quem conta a história é o próprio cantor: “A gente era de São Paulo... e tinha uma menininha ali. Besteira de moleque!”, disse. O entrevistador questiona se a “treta” também teria relação com o fato de os dois serem pagodeiros e usarem cabelo platinado nos anos 1990. “Não... Mas eu pintei antes dele!”, esclarece Rodriguinho.

Rodriguinho explica que a rixa entre os grupos de pagode potencializavam o “climão”. “Na época dos anos 90, os grupos eram como times, né? Era o time do Katinguelê, o time do Exalta, o time dos Travessos, o time do Soweto, o time do Negritude... Embora todos nós fôssemos muito amigos, era muito mais unido do que hoje, sem dúvidas. O Belo foi o único que eu tive essa coisa de não falar durante muito tempo, mas a gente tinha essa coisa e nem sabia porque a gente tinha isso”.

Unidos por Thiaguinho

“Quem uniu a gente foi o Thiaguinho”, revelou. Ele conta que o ex-vocalista do Exaltasamba era seu amigo e fã do Belo. “Vocês dois têm que se falar!”, teria dito Thiaguinho.

O ex-vocalista dos Travessos, então, revela que Belo foi o primeiro a quebrar o gelo após duas décadas de clima estranho. “Um dia eu encontrei o Belo, num show no Rio de Janeiro, ele estava descendo do palco e eu, de frente pra ele, pensando: ‘Ai, meu Deus do céu, vai dar m...;. Aí, ele chegou perto e falou: ‘A gente tá velho, irmão’ (risos). A gente se abraçou e nunca mais deixou de se falar! A gente se fala todos os dias”, revelou. O cantor ainda disse que ele, Belo e Tiago hoje têm um grupo no Whatsapp.

Rodriguinho confessou que, antes de ir ao Podcast, teria contado a Belo, que disse: “Fala de nós, hein!”, disse Rodriguinho, em uma imitação perfeita do ex-vocalista do Soweto.





Durante a festa do BBB, alguns internautas tentaram alimentar a antiga treta, afirmando que os dois mal se falaram. Outros, então, lembraram que são regras da casa, já que os artistas que se apresentam nas festas não podem correr o risco de informar algum participante notícias de fora do confinamento. “Ele é meu parceiraço!”, disse Rodriguinho sobre Belo. “Eu nem fiquei perto [dele]. Quando tá perto, a gente fica querendo falar. Deixa pra lá”, explicou o agora brother.