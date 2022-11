Romulo Estrela revela estadia na casa dos pais em ‘Travessia’: ‘Meu pai me levava para trabalhar’

Publicidade

Romulo Estrela, de 38 anos, que vive Oto na novela das 21h da Rede Globo, Travessia, precisou voltar para a sua terra natal, no Maranhão, para as filmagens da trama. No Conversa Com Bial, que foi ao ar na segunda-feira, 11, o ator contou como foi retornar às origens para realizar um sonho de criança.

“Eu fiquei hospedado na casa dos meus pais e meu pai [Sebastião] me levava para o trabalho. E ele fazia a questão de me levar para escola sempre [quando era criança], foi lindo!”, contou.

O ator ainda gravou em uma rua chamada rua Estrela e dividiu o momento com os seguidores nas redes sociais. “Falei ‘depois de 20 anos o filho retorna à casa para gravar a novela que era um sonho dele’”.

A proximidade com a família e a terra natal é presente desde a infância de Romulo. Dedicados à família, os pais são os responsáveis pelo sucesso que ele alcançou, segundo ele.

“A minha mãe e meu pai se dedicaram muito a nós. É uma coisa que sempre faço questão de falar porque não estaria aqui se não fosse por conta dessas duas figuras”, completou.

Romulo Estrela com o pai, Sebastião, e o filho, Theo Foto: Instagram/@romuloestrela

Romulo vive longe dos pais hoje em dia, mas faz questão de manter a proximidade. “Eu falo ‘me liga, nem que seja para dizer ‘oi, estou com saudade’, ‘te amo’. A gente precisa viver a vida sem deixar nada para depois. É fundamental e resolve um monte de coisa”, disse.

Ele também é pai de Theo, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com Nilma Quariguasi. Segundo o ator, a educação da criança é focada no desenvolvimento da criatividade e da liberdade.

“A ideia é que ele seja uma criança criativa com liberdade para dizer ‘estou com fome’, ‘estou com sono’, ‘estou com medo’, ‘estou feliz’, ‘estou curioso’ e isso são coisas que a gente aprende a nomear para que ele saiba o que ele está sentindo e tenha uma comunicação mais efetiva”, completou.

