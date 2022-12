Rosalía anuncia remix de ‘Despechá’ com participação de Cardi B

A música Despechá, de Rosalía, vai ganhar uma nova versão com ninguém menos que Cardi B. A novidade foi anunciada pela cantora nesta quinta-feira, 15, através do Twitter.

Na noite de quarta, 14, a espanhola já havia revelado que lançaria um remix do hit, e perguntou aos seguidores: “Com quem vocês acham que é?”.

Não demorou muito para que os fãs especulassem que a rapper americana poderia ser a participação surpresa, o que se confirmou no dia seguinte.

Segundo Rosalía, a música estará disponível nesta sexta-feira, 16, a partir da meia-noite, em todas as plataformas digitais.

HOY a las 00:00 con LA CARDIIIIIIIIIIIIIIIIII @iamcardib ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 — R O S A L Í A (@rosalia) December 15, 2022

O link para a música no Spotify, inclusive, já está disponível. É possível ver que a nova versão também ganhou uma capa com a presença das duas artistas e foi intitulada Despechá Rmx.

A canção original chegou às plataformas em julho de 2022 e virou uma das favoritas dos fãs depois de viralizar nas redes sociais antes mesmo do lançamento. A faixa faz parte do disco Motomami+, versão estendida do álbum lançado por Rosalía em março.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais