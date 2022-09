Rosalía divulga capa oficial do álbum deluxe ‘Motomami+’; veja

Rosalía divulgou nesta quinta-feira, 8, a capa da versão deluxe do disco Motomami+ para quem fez a pre-save na página oficial da Sony Music Espanha. A imagem é bastante semelhante ao da capa original, lançada em março deste ano, mas traz uma motoqueira ainda mais sombria, misteriosa.

A versão deluxe está prevista para chegar em todas as plataformas de áudio na próxima sexta-feira, 9, e deve entregar faixas novas, entre elas Despechá e La Kilie, canção para a qual se especula a presença de um um sample de Passinho do Volante (Lek Lek), clássico do funk carioca.

check out the official cover of MOTOMAMI+ pic.twitter.com/SUiVlacxGq — OUT OF CONTEXT ROSALÍA (@rosalianocontex) September 8, 2022

Em 22 de agosto, a cantora esteve no Brasil e se apresentou em São Paulo com a turnê Motomami World Tour. Além disso, a cantora vem ganhando cada vez mais força nos streams no País. Tanto que em 24 de agosto, a faixa Despechá, seu mais recente single, retornou ao Top 50 do Spotify BR, com um grande pico.

Atualmente, a faixa se encontra na posição #90 das músicas mais escutadas na plataforma de áudio do Brasil, com um total de 168,807 mil reproduções nas últimas 24 horas.

Na última sexta-feira, 2, Rosalía lançou o clipe de El Pañuelo, em parceria com o cantor Romeo Santos.