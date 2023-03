Rosalía e Rauw Alejandro confirmam noivado com lançamento de projeto colaborativo; veja vídeo

Os cantores Rosalía e Rauw Alejandro anunciaram que estão noivos de um jeito especial. Os dois lançaram o projeto colaborativo RR nesta sexta-feira, 24, e aproveitaram para compartilhar a novidade no final do clipe de uma das músicas.

RR conta com três faixas inéditas, Beso, Vampiros e Promesa, e é o primeiro trabalho em conjunto do casal. Em nota enviada à imprensa, os dois contaram que sempre quiseram fazer um EP juntos e que estavam esperando o “momento certo” para o lançamento.

Rosalía e Rauw Alejandro confirmaram noivado após lançarem clipe de 'Beso', faixa de novo projeto colaborativo. Foto: Sony Music/Divulgação

“Depois de mais de três anos, essas três músicas estão aqui e cada uma delas pertence a uma fase diferente do amor”, contou Rosalía. Eles escolheram divulgar o clipe de Beso no mesmo dia para comemorar o lançamento.

O vídeo traz registros pessoais dos dois em viagens para locais como o Japão, Porto Rico, Espanha, República Dominicana, França, Reino Unido e Estados Unidos. Ao final do clipe, os fãs tiveram uma surpresa: Rosalía apareceu emocionada usando um anel de noivado.

A cantora se apresenta no próximo domingo, 24, no Lollapalooza. Além dos grandes hits da carreira, como Despechá, ela também deve incluir faixas do novo projeto com o noivo.

Assista ao clipe de Beso:

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais