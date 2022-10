Roteirista viraliza após enganar amigos com ‘chegada alienígena’ em Plantão da Globo

Continua após a publicidade

Nesta quinta-feira, 6, a invasão alienígena se tornou real para os amigos do roteirista e humorista Guilherme Sousa.

O roteirista viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo que mostrou as reações a uma chamada falsa de um Plantão da Globo que mostrava a chegada de extraterrestres na Terra.

“Quem me conhece, sabe que eu sou fascinado por ETs e também amo falar como um repórter”, afirmou no início do vídeo.

“Pensando nisso, decidi fazer um experimento. Como eu não sei se vou viver na geração que verá a chegada dos aliens na Terra, resolvi fazer com que meus amigos vivessem essa experiência”, completou, dizendo que amaria que outras pessoas tivessem feito o mesmo com ele.

O roteirista Guilherme Sousa viralizou após simular o anúncio de uma 'invasão alienígena'. Foto: Instagram/@gui

Guilherme então mostrou o processo de edição. O roteirista uniu um pedaço da programação da Globo com a chamada do Plantão da emissora.

Depois, ele incluiu uma imagem da jornalista Renata Lo Prete em silêncio e um pronunciamento de Joe Biden com uma dublagem falando sobre a invasão.

Por fim, escolheu gravações falsas de ovnis que encontrou na internet e, “como gosta de ir no limite”, simulou uma explosão e encerrou com a imagem de uma pessoa correndo nos estúdios vazios da Globo.

“Um delicioso caos”, brincou. Guilherme então mostrou as reações dos amigos, visivelmente confusos, com a chamada do Plantão.

Quando Joe Biden falou sobre os alienígenas, alguns se mostraram surpresos e, outros, felizes. “Gente, será que a gente está doidão (sic)? Eu estou muito nervosa”, disse uma das amigas.

O vídeo foi publicado no Twitter e no Instagram do roteirista. No Twitter, a publicação rendeu mais de 40 mil curtidas e, no Instagram, mais de 60 mil.

Assista ao vídeo:

Fiz meus amigos acreditarem na chegada alienígena. Esse sou eu. 👽 pic.twitter.com/jUVZzYPsCj — gui sousa (@guilhermesousa) October 6, 2022

Rádio transmitiu ‘invasão alienígena’ em 1938

Em 30 de outubro de 1938, marcianos invadiram a Terra, segundo uma transmissão de rádio que disseminou preocupação e pânico entre os milhões de ouvintes da Columbia Broadcasting System (CBS), nos Estados Unidos. Às 21h, uma mulher entrou apavorada na 47ª delegacia de polícia de Nova York, carregando duas crianças pequenas, roupas e mantimentos. “Estou pronta para deixar a cidade”, anunciou para os policiais, segundo relato do New York Times posteriormente.

O jornal relatou também o recebimento de 875 telefonemas sobre o assunto no dia seguinte. Em um deles, o homem perguntava a que horas seria o fim do mundo. Em outro, o leitor reclamava que todos seus convidados haviam abandonado o jantar em sua casa para fugir dos marcianos. No hospital de St. Michael, em Newark, 15 pessoas tiveram que ser atendidas por conta de choque e histeria.

Na verdade, o noticiário veiculado naquela estação de rádio era uma adaptação do livro A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, narrada por Orson Welles e pela companhia teatral Mercury Theatre on the Air.

No início do texto, uma mensagem avisava que a peça se constituía de ficção, mas muitas pessoas só começaram a ouvir depois, quando a narrativa retratava a queda de um meteoro em uma fazenda de Nova Jersey e a descoberta de que o “meteoro” era uma nave cheia de alienígenas munidos de raios mortais e inclinados a exterminar a espécie humana.

