‘Round 6′: Criador da série rebate críticas em relação ao reality derivado da produção sul-coreana

Hwang Dong-hyuk, criador de uma das séries de maior sucesso da Netflix , Round 6 , confessou estar ciente das críticas que envolvem o lançamento do reality show baseado no fenômeno sul-coreano, mas garantiu não está preocupado. Esta e outras declarações foram feitas por ele na sala de imprensa do Emmy Awards 2022 , que foi realizado na última segunda-feira, 12. Hwang contou ainda que se encontrou com os produtores do projeto para entender as reais intenções.

“O que espero é que eles continuem minha visão e intenção o máximo possível para o show. Acho que, embora nosso programa tenha uma mensagem bastante pesada, e sei que há algumas preocupações em levar essa mensagem e criá-la em um reality show com um prêmio em dinheiro, sinto que quando você leva as coisas muito a sério, essa não é realmente a melhor maneira de ir para a indústria do entretenimento. Realmente não abre um grande precedente”, falou.

Em junho, a Netflix anunciou o reality show Squid Game: The Challenge, inspirado na série Round 6, mas ainda não há previsão de estreia. A plataforma também está produzindo a segunda temporada do sucesso sul-coreano.

Ainda segundo o streaming, Squid Game: The Challenge pretende ser “o maior reality show de todos os tempos, com o maior prêmio de todos os tempos”. Serão 456 competidores de todos os cantos do mundo, brigando pela chance de levar US$ 4,56 milhões.

Os participantes irão jogar várias das brincadeiras mostradas na série, e outras desenvolvidas ou adaptadas especialmente para o reality, Segundo informou a Variety. A única exigência para participação é que o indivíduo seja fluente na língua inglesa.

Emmy Awards 2022

Com Round 6, Lee Jung-jae ganhou o prêmio de melhor ator em série dramática, e Hwang Dong-hyuk ganhou o prêmio de melhor direção, no mesmo gênero. Com isso, eles marcam as primeiras vitórias para uma série falada de forma predominante em uma língua não-inglesa no prêmio da Academia. “Espero que esta não seja a última série coreana aqui”, disse Hwang.

“Gostaria de agradecer à Academia e à Netflix, e ao diretor Hwang Dong-hyuk, por fazer os problemas realistas ganharem vida na tela”, falou Lee, que no último fim de semana foi anunciado como parte do elenco de The Acolyte, nova série do universo Star Wars, criada por Leslye Headland (Boneca Russa).

Round 6 já tinha feito história pela indicação em 14 categorias da Academia de Artes e Ciências Televisivas . Com as vitórias, começa a seguir os passos de Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2020.





