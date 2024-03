Com o programa RuPaul’s Drag Race, que já tem 16 temporadas nos EUA e mais de uma dúzia de edições pelo mundo — inclusive no Brasil — RuPaul popularizou a arte drag, que já fazia parte das expressões artísticas de diversas culturas pelo globo.

A ideia da livraria, Allstora, como é chamada, é promover autores sub-representados e entregar a eles uma parcela maior dos lucros do outras concorrentes do segmento. Ela foi fundada numa garagem em 2022 com outro nome por Adam Powell, um artista drag ator, e o parceiro dele, Eric Cervini, autor do livro de história indicado ao Prêmio Pulitzer The Deviant’s War: The Homosexual vs. the United States of America (A Guerra dos Desviados: Os Homossexuais X os Estados Unidos da América, em tradução livre).