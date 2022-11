Ryan Reynolds dança e reação de Blake Lively viraliza: ‘Pode engravidar já estando grávida?’

Publicidade

Ryan Reynolds dança com o ator Will Ferrell, com quem atua em Spirited: um conto natalino, da Apple TV+, em um vídeo publicado no Instagram na quarta-feira, 23. Na legenda, o marido de Blake Lively aproveita para brincar com a habilidade dos atores.

“Você tem que assumir que é ruim em algo se você quer ser... um pouco menos ruim? Eu e Will estamos provando isso! Estou muito orgulhoso com todo o amor que estão dando para o filme”, escreve ele.

A atriz, que está grávida do quarto filho de Reynolds, que é pai de Inez, 6, James, 7, e Betty, 3, faz um comentário se tornou viral nas redes sociais. “Pode engravidar já estando grávida?”, diz ela.

O filme Spirited: um conto natalino está disponível na Apple TV+ desde o dia 18 de novembro deste ano. Segundo sinopse da plataforma, a história acompanha o Fantasma do Natal Presente (Ferrell), que seleciona uma alma perdida para ser recuperada em uma visita de três fantasmas. O selecionado da vez? Clint Briggs (Reynolds).

Assista ao trailer:

