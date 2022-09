Ryan Reynolds perde aposta, filma colonoscopia e descobre pólipo; entenda

Ryan Reynolds compartilhou nesta terça-feira, 13, um vídeo em que realiza uma colonoscopia, exame que pode detectar câncer colorretal. Durante sua ida ao hospital, ele descobriu que tinha um pólipo e que o procedimento pode ter salvado sua vida.

Ao lado de Rob McElhenney, seu amigo e co-proprietário do time de futebol galês Wrexham, o ator contou que os dois fizeram uma aposta: se McElhenney conseguisse aprender a falar a língua galesa, Reynolds teria que compartilhar com o público a sua colonoscopia.

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney são os donos do time de futebol Wrexham. Foto: Paul Burrows / Reuters

Apesar da brincadeira, os atores destacaram a importância de realizar o exame. “Rob e eu vamos fazer 45 anos este ano. Parte de chegar nessa idade é fazer a colonoscopia. É um procedimento simples que pode, literalmente, salvar a sua vida”, disse Reynolds.

O ator então registrou sua visita ao hospital, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a necessidade de se fazer o exame. Durante o vídeo, um médico explica que o procedimento é muito simples e leva cerca de meia hora.

Na colonoscopia, um cateter com uma microcâmera é inserido no ânus para analisar as paredes internas do intestino. Tecidos suspeitos, como pólipos, podem ser retirados para uma biópsia posterior.





Isso foi exatamente o que aconteceu com Reynolds: ao realizar o exame, ele descobriu um “pólipo muito sutil”, que foi retirado posteriormente. De acordo com o médico, o exame potencialmente salvou a vida do ator.

Mesmo com a aposta, Rob McElhenney também filmou sua colonoscopia e, graças ao exame, descobriu três pólipos. Segundo os médicos, eles não eram grandes, mas puderam ser removidos, assim como o de Reynolds.

Confira o vídeo:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais