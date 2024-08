Notícia

Sabrina Sato diz que Nicolas Prattes apareceu e mudou tudo: ‘Me incentiva e me motiva’ Em entrevista ao ‘Estadão’, a apresentadora fala sobre sobre o namoro com o ator que é 17 anos mais novo e revela qual seu meme preferido sobre seu relacionamento; ela estreia programa sobre o Japão neste domingo, no ‘Fantástico’