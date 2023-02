Sabrina Sato é um dos destaques na primeira noite do carnaval 2023 de São Paulo: ‘Fazer história’

O nome de Sabrina Sato foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais na madrugada deste sábado, 18, após desfilar pela Gaviões da Fiel no carnaval de São Paulo. Na ocasião, a rainha de bateria se fantasiou de dragão, em homenagem a São Jorge.

Além da performance da apresentadora no Sambódromo do Anhembi, o modelo usado foi um dos grandes destaques da abertura do carnaval 2021. A fantasia foi composta por um body cavado, com efeitos de escamas de dragão e com direto a asas.

Fantasia de Sabrina Sato homenageou São Jorge Foto: Reprodução de stories/ Instagram/ @sabrinasato

No Instagram, antes do desfile, Sabrina falou sobre a escolha, que compõe o enredo da escola contra intolerância religiosa. “Nessa corrente eu sou mais um Guerreiro de São Jorge, mensageiro de Ogum!”, iniciou.

“Santo guerreiro adorado em diversas partes do mundo e por gente de diferentes crenças, São Jorge, hoje, abençoa e protege o desfile da nação corinthiana no Anhembi. Entraremos na avenida com a força e a determinação de São Jorge. Unidos pela paixão pelo carnaval e pela fé em Jorge, vamos fazer história essa noite”, concluiu a apresentadora.

Sabrina Sato completa 19 anos de carnaval pela Gaviões da Fiel Foto: Reprodução de stories/ Instagram/ @sabrinasato

Vale destacar que neste carnaval, Sabrina celebra 19 anos desfilando pela Gaviões da Fiel. Contudo, o posto de rainha de bateria foi dado a ela em 2018.