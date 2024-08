Sabrina Sato está noiva de Nicolas Prattes? Ator mostra anel de diamantes; veja

Sabrina Sato e Nicolas Prattes em Paris Foto: Reprodução Instagram / @nicolasprattes

Vem casamento aí? O ator Nicolas Prattes publicou uma série de fotos com a namorada, Sabrina Sato, em Paris, no último domingo, 11. Em duas delas, a apresentadora aparece com um anel de diamantes, mostrando a Torre Eiffel ao fundo. A joia e o clima romântico despertaram a atenção dos seguidores. “Isso é um anel de noivado?”, perguntou uma seguidora. “Sinto que vem casamento em breve”, escreveu outra.

PUBLICIDADE Na postagem, o ator se declara para Sabrina, que foi até a capital francesa para acompanhar o namorado na Maratona Olímpica, aberta ao público: “Mais uma maratona em que ela me espera, grita, torce, vibra junto, e se desloca de um lado para o outro, pra não perder nada. Em nome do mundo, obrigado por existir. Você me inspira e me dá forças em todos os momentos”, escreve. “O que vivemos aqui hoje é pra ficar eternizado na memória e no coração”, continua.

Nicolas, de 26 anos, e Sabrina, de 42, estão juntos desde fevereiro. As especulações aumentaram no carnaval, quando Nicolas compareceu no desfile de Sabrina Satto como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Questionado, o ator disse que ‘o amor’ foi que o levou ao Sambódromo na madrugada do domingo de carnaval.

Em entrevista ao Estadão, Sabrina disse que após o divórcio com o ator Duda Nagle, estava curtindo a solteirice. Até que Nicolas entrou em sua vida:

“Vou ser sincera, eu estava muito bem curtindo minha fase solteira... E então ele apareceu e mudou tudo. Não esperava me apaixonar tão cedo, mas também não ia me privar de sentir nada”, conta.