Sabrina Sato mostra manobra de skate da filha de 5 anos e encanta web: ‘Nossa futura fadinha’; veja

A apresentadora Sabrina Sato encantou seus seguidores nas redes sociais ao publicar um registro da filha, Zoe, de 5 anos. Nesta quinta-feira, 1º, Sabrina mostrou uma foto da menina fazendo uma manobra de skate. Zoe é fruto do relacionamento da artista com Duda Nagle.

A foto atraiu elogios de usuários do Instagram, que compararam a menina com Rayssa Leal, de 16 anos. A skatista, que conquistou a medalha de bronze na modalidade street no último domingo, 28, recebeu o apelido de “Fadinha do Skate” após vídeos seus praticando o esporte ainda criança e vestida com fantasia de fada viralizarem nas redes sociais.

Sabrina Sato mostra manobra de Zoe, de 5 anos, no skate. Foto: Maurício Fidalgo/Globo/Divulgação

“Nossa futura fadinha”, escreveu uma seguidora de Sabrina sobre Zoe nos comentários da publicação. “Rayssinha”, comparou outra. A apresentadora, que esteve em Paris para acompanhar os Jogos Olímpicos, também publicou fotos ao lado do namorado, o ator Nicolas Prattes.

PUBLICIDADE O casal oficializou o namoro no início do ano, pouco após o artista acompanhar Sabrina no Desfile das Campeãs do carnaval em São Paulo. Na ocasião, ela desfilou como rainha de bateria da Gaviões da Fiel. A apresentadora e Duda Nagle anunciaram o fim do relacionamento no ano passado. Na ocasião, Sabrina escreveu que o desejo de educar Zoe iria manter os dois como “parceiros e amigos”.

Nagle também fez uma publicação sobre o fim da relação. Em seu texto, o ator disse que Sabrina e ele têm “valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar”.

“Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e da amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelo casal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo”, escreveu.