‘Saí dessa pelo amor, não pela dor’, diz Jeremy Renner em 1ª entrevista após acidente na neve

O ator Jeremy Renner deu a primeira entrevista após o acidente que o deixou em estado crítico no começo do ano. A conversa, concedida à emissora norte-americana ABC, foi transmitida no Brasil pelo Fantástico neste domingo, 9.

Testemunhas e o próprio ator deram mais detalhes sobre o ocorrido. Jeremy dirigia um limpa-neves enquanto passava férias com a família em Nevada. Ele não havia acionado o freio do veículo e tentou parar a máquina, que estava prestes a atingir o carro do sobrinho.

Primeira entrevista de Jeremy Renner após acidente foi ao ar pelo 'Fantástico' neste domingo, 9. Foto: Reprodução de vídeo/ABC

O artista foi socorrido por pessoas que estavam no local. Durante a entrevista, Jeremy demonstrou alegria pela recuperação. “Hoje eu olho no espelho e vejo um homem de sorte”, disse.

Ele relatou que se lembra de todo o episódio e que nunca perdeu a consciência. No hospital, o ator se comunicou com a família através da linguagem de sinais. Jeremy afirmou ter dito na ocasião: “Me desculpem por ter dado todo esse trabalho”.

O ator contou que se recusa a pensar no que supostamente teria feito de errado ou poderia ter feito de outra forma. Na companhia e com o apoio da família, Renner contou ter sobrevivido “pelo amor, não pela dor”.

Sem essa de ficar me vitimizando ou pensando no que fiz de errado. Eu me recuso a ficar traumatizado por essa experiência. É isso o que eu falo para a minha família. A gente saiu dessa por causa do amor, não da dor.” Jeremy Renner

Quando perguntado se pretende voltar a fazer cenas de ação, seja com o Gavião Arqueiro ou outros personagens, Jeremy afirma: “Perdi músculos e ossos nesse episódio, mas hoje eu estou cheio de amor e titânio”.

