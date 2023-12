Amanda Meirelles, vencedora do Big Brother Brasil 2023, revelou o que fez com o prêmio de R$ 2,8 milhões do reality show. No podcast Café Com Mussi, de Rodrigo Mussi, a médica disse que “seu dinheiro está bem guardado”. Veja acima.

“Eu estudo, investi em algumas aplicações. Uma parte eu deixo investida e a outra, deixo circular. Só quem viveu com a falta do dinheiro sabe a importância que ele tem e morre de medo de perdê-lo”, comentou Amanda.

Amanda Meirelles revela o que fez com o dinheiro que ganhou do BBB 23 Foto: Reprodução/Instagram/@a

A ex-BBB ainda disse que muitas pessoas perguntam por que ela não faz mais viagens após ganhar a quantia. “Tenho muito pé no chão. Até quando comecei a ter o meu salário como médica, eu aprendi a ter educação financeira”, completou.

Com participações esporádicas no Encontro Com Patrícia Poeta, da Rede Globo, a nova vontade de Amanda é ir para a televisão. Atualmente, ela estuda para se comunicar melhor.

“Vou no ‘Encontro’ falar de bem-estar quando me chamam. Sou convidada e não sou uma apresentadora fixa. Mas tenho vontade, confesso. Se aparecer oportunidades, tenho muito interesse, porque acho que faz parte de um dos meus propósitos de vida. Seria um desafio que vou me empenhar ao máximo”, disse.