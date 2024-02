Saiba quem é Jordan Dafner, bailarino que namora o ex-goleiro do Flamengo e presidente do Bahia

O relacionamento entre Ferretti e Dafner veio a público em fevereiro deste ano, destacando-se por sua discrição. Apesar de não terem anunciado formalmente um compromisso sério, evidências de sua união foram compartilhadas em perfis de redes sociais, incluindo fotos conjuntas que demonstram a proximidade do casal. Eles foram vistos juntos pela primeira vez na Barra da Siribinha, no Baiano de Conde, e na residência de Caetano Veloso, marcando o início do ano com uma nota de intimidade e celebração.

Jordan Dafner é bailarino, mas também se dedica a projetos de comunicação, compartilhando conteúdo sobre eventos culturais e de lazer na Bahia. Seu apoio ao Bahia, clube do qual Ferretti é presidente, reflete uma paixão compartilhada que vai além do profissional, engajando-se na cultura e no esporte local.