Saiba quem é Julia Rodrigues, vista com Gabigol

O jogador do Flamengo Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, comentou em uma série de fotos da influenciadora Julia Rodrigues, compartilhando momentos de lazer durante sua viagem ao Rio de Janeiro. Os dois foram vistos juntos em mais de uma ocasião, já que Julia é amiga de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador. O atleta comentou, “Mó paz” na foto, sendo respondido por alguns internautas surpresos, “Artilheiro dentro e fora dos gramados”, “Craque”.

A aparição mais recente dos dois foi no Rio de Janeiro, no dia 6 de janeiro, na praia da Barra da Tijuca.

Julia Rodrigues também já foi avistada em alguns jogos do Flamengo, time que Gabigol defende. A influenciadora também é apontada como ex de Vini Jr., tendo comparecido aos Jogos da Copa no Qatar, além de alguns jogos do Real Madrid pela Liga dos Campeões.

Quem é Gabigol? Tudo Sobre Gabigol

A influencer de 24 anos é natural de São Paulo e trabalha como modelo e atriz. Segundo o Jornal O Globo, foi cotada para integrar a novela Malhação, na edição de 2020 – que acabou não sendo realizada devido à pandemia. Julia tem 628 mil seguidores no Instagram e participa de diversas campanhas publicitárias para marcas como Avon, MAC Cosmetics Brasil, Life by Vivara e Dior Skincare. Confira algumas fotos da artista:

Julia Rodrigues para seu Instagram Foto: Reprodução/ Instagram @juliarodrigues

Continua após a publicidade

Julia Rodrigues para seu Instagram Foto: Reprodução/Instagram @juliarodrigues

Julia Rodrigues para seu Instagram Foto: Reprodução/ Instagram @juliarodrigues

Estagiário sob supervisão de Charlise de Morais