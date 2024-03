Saiba quem é Luca Daffrè, novo namorado da influenciadora Bianca Andrade

Bianca Andrade está namorando. Neste domingo, 3, a influenciadora e empresária compartilhou nas suas redes sociais o seu novo status de relacionamento e apresentou Luca Daffrè, o seu novo namorado.

Bianca Andrade e Luca Daffrè Foto: @bianca via I

Em uma série de stories, a ex-BBB comentou que estava indecisa sobre tornar público ou não o namoro, mas que optou por dividir com os seus seguidores esse novo capítulo de sua vida.

PUBLICIDADE “Eu vou compartilhar porque não tem porque eu não compartilhar. E eu nem sei o que dizer. Eu só sei que eu estou igual uma adolescente”, disse. Nos stories, a empresária disse ainda que mentalizou em um mapa dos sonhos um relacionamento para este ano. “Eu mentalizei tudo. Que o sexo seja bom, que o beijo seja bom, que a química seja boa, que a conversa seja boa, que eu aprenda com essa pessoa, que essa pessoa aprenda comigo”, contou. “Mentalizei tudo. Que essa pessoa seja leve comigo. Que eu sinta, que eu transborde. Há muito tempo que eu não sinto isso. E essa pessoa apareceu”.

Desde o término de seu relacionamento com Fred Bruno em 2022, Bianca não havia oficializado nenhum novo relacionamento. Ela e Fred são pais de Cris, que agora tem 2 anos.

Quem é Luca Daffrè

Luca Daffrè é um modelo fitness e influenciador digital italiano, conhecido por sua participação em diversos reality shows. Nascido em Trento em 1995, Luca se destacou desde cedo como um promissor nadador, antes de mudar seu foco para a carreira de modelo aos 19 anos. Essa decisão o levou a Sydney e, posteriormente, a Milão, onde desfilou para grandes marcas como Dolce & Gabbana e Armani e colaborou com Fedez, um rapper cantor e compositor italiano.

No Men and Women, Luca atuou primeiro como pretendente, tentando sem sucesso conquistar Teresa Langella em 2018 e Angela Nasti em 2019. Em fevereiro de 2023, ele voltou ao show, desta vez como tronista — o papel central onde seleciona entre vários candidatos para achar um parceiro — despertando forte interesse dos participantes.

Publicidade

Além disso, em 2022, Luca participou de The Island of the Famous, a versão italiana de Survivor, onde competidores enfrentam desafios em uma ilha deserta. Ele se saiu bem, chegando à final e conquistando o segundo lugar. No Instagram, Luca tem mais de de 500 mil seguidores, onde compartilha aspectos de sua vida pessoal, carreira e paixões por esportes radicais como skate, surfe, snowboard, além de musculação.

Luca mantém uma certa reserva sobre seus relacionamentos passados. No entanto, segundo informações do site Napolike, ele teve rumores de relacionamentos com Oriana Marzoli, participante do Big Brother VIP, e a modelo Camilla Caimi.