Saiba quem é o ator da Globo revelado em ‘Querô’ que virou motorista em Santos

Maxwell Nascimento, de 34 anos, era um ator em ascensão há quinze anos. No entanto, após retornar à cidade de Santos para cuidar da família, o ator viu sua carreira desacelerar. Hoje, ele trabalha como motorista para pagar as contas.

Descoberto na adolescência durante uma seletiva para o filme Querô, Maxwell ganhou reconhecimento ao protagonizar o longa. Com o papel, ele chegou a vencer o prêmio de Melhor Ator no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Em 2008, ele foi par romântico de Nathália Dill em Malhação.

Maxwell Nascimento e Nathália Dill em 'Malhação' Foto: Reprodução/TV Globo

Ele ainda era jovem quando se tornou pai de Nicole, sua primeira filha. O ator morava sozinho no Rio de Janeiro e, segundo ele, precisou de apoio familiar. Por isso, em um momento importante de sua carreira, ele voltou para a sua cidade natal, Santos. Com isso, as propostas de trabalho começaram a diminuir.

“É muito difícil quando as pessoas perguntam por que estou aqui e falam que eu tinha talento. Me machuca um pouco pelo fato de eu entender que talvez possa ter sido por minha causa”, contou ao G1.

Hoje, o ator é pai de Manuela, de 12 anos, e Carlos, de 1 ano, além de Nicole. Ele já trabalhou como motorista de aplicativo, entregador e até no carrinho de pastel da família. Em 2017, o ator chamou atenção do Brasil ao contar sua história no Domingo Show, da TV Record.

Maxwell Nascimento Foto: Reprodução/TV Record

Maxwell chegou a aparecer no elenco de Carcereiros, da Globoplay, naquele ano – mas conta que as oportunidades não surgiram novamente após a pandemia. Atualmente, ele é motorista de uma empresa de locação de itens para eventos e afirma que sonha em voltar às telas.

