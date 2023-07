Sala de cinema, simulador de Fórmula 1, parede com Goku e mais: Veja a mansão de Gabigol

Gabigol abriu as portas de sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para o youtuber Jon Vlogs. A residência do jogador chamou atenção nas redes sociais por algumas excentricidades como sala de cinema, adega climatizada e mais.

No vídeo, a apresentação da casa começa na área externa, com piscina aquecida. Em seguida, na sala, é possível ver uma mesa de sinuca, outra para jogar pôquer, além de um PlayStation 5 e simulador de Fórmula 1.

As paredes possuem alguns grafitis de ídolos do atleta, como Hamilton, Michael Jordan, Pelé, Maradona, Tim Maia e Mano Brown. Também têm desenhos do Mickey e Goku ilustrados.

O imóvel também possui cinco suítes, banheiros amplos, sauna e espaço gourmet. O youtuber ainda brincou sobre a iluminação do quarto: “O Gabigol tem um motel no quarto”.

Veja o vídeo: