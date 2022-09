Sam Smith adia lançamento de música com Kim Petras

O anúncio da parceria musical entre Sam Smith e Kim Petras, Unholy, no início de setembro, animou os fãs dos artistas. No entanto, a canção, que deveria ser lançada nesta quinta-feira, 15, foi adiada.

No Instagram, o artista alterou a publicação de divulgação da novidade, atualizando a data de lançamento em uma semana, para o dia 22 de setembro.

Vale lembrar que o cantor retornou para a música em abril deste ano com o lançamento de Love Me More, do disco Love Goes, seu primeiro projeto solo desde 2020.