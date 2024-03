Sam Smith lancha na Avenida Paulista após show no Lollapalooza; veja

Após se apresentar no Lollapalooza 2024, Sam Smith também passeou por São Paulo no último domingo, 24. Em vídeo publicado por fãs nas redes sociais, é possível ver que Smith esteve no ‘Méqui 1000′, unidade comemorativa do McDonald’s na Avenida Paulista.

Com amigos e equipe, Sam aparece no registro conversando e dançando. “Saí do Lolla e vim para o ‘Méqui 1000′. Quem eu encontro? Sam Smith”, diz o internauta que gravou o vídeo. Segundo ele, eram três e meia da manhã. Veja:

Sam Smith em restaurante de fast food na Paulista Foto: Reprodução/@joao_manvailer via X

Smith, grande nome do pop britânico, esteve entre as principais atrações do festival, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos. Em sua apresentação, Sam revisitou clássicos de seu repertório e novos hits. Veja como foi o show.