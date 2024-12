Samara Felippo dá detalhes de relacionamento aberto com humorista: ‘Beijar alguém não me afetaria’

Samara explicou que isso quer dizer que os dois se relacionam afetivamente apenas um com o outro, mas têm a liberdade de ficar com outras pessoas fora do namoro.

“Eu estou em um lugar que eu gosto, que é uma liberdade em que nós nos respeitamos, eu quero viver com essa pessoa, [...] mas, se estivermos em uma festa – os dois juntos ou ele sozinho –, e ele tiver uma vontade, um desejo de beijar na boca e ficar com outra pessoa, eu acho que isso não me afetaria”, disse.